"Он терпел до последнего". Бывший тренер рассказал о качествах Дадашева

Руслан Дотдаев, бывший тренер российского боксера Максима Дадашева, рассказал о качествах спортсмена.

– Максим с сумасшедшими волевыми качествами, я думаю, он терпел до последнего, боксируя. Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу, с самыми положительными амбициями в спорте, - цитирует Дотдаева 5-tv.ru. - Это человек, преданный боксу, живущий им и действительно маленькую историю совершивший, поехавший в Америку, дошедший до такого уровня совершенно самостоятельно, пройдя все бои без подставных, проходных боев, боксируя всегда с соперниками, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его.

Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасомпрошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина.

Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу. Из-за отека мозга ему пришлось сделать трепанацию.