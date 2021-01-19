Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC
10:14
Нокаут российского боксера Александра Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC.
Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в поединке, который прошел 22 августа в Брентвуде (Великобритания), и завоевал временный титул WBC.
30 января 41-летний Поветкин должен провести защиту своего титула в поединке против Уайта.
Povetkin knocking Whyte out ?? pic.twitter.com/DrtYYh49hx— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020
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