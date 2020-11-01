Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что его цель в супертяжелом весе — стать чемпионом мира. 31 октября Гассиев на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде.

— Когда хотите провести следующий бой?

— Сейчас я просто хочу поехать домой — тренировочный лагерь лился долго. Немножко отдохну и снова приступлю к тренировкам. А какую дату мне выберут — это работа моей команды.

Я был чемпионом мира в первом тяжелом весе. Хотел стать там абсолютным чемпионом. Теперь моя задача — стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Постараюсь все для этого сделать.

Главное, чтобы не было травм, чтобы все было хорошо, и чтобы пандемия не мешала. Каждому спортсмену желаю, чтобы травм было как можно меньше. Я испытал это на себе. Не описать, что я чувствовал все эти годы. Благодарен Богу, что я здесь и провел бой. Но о завершении карьеры я никогда не думал. Моя цель — стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

— Бой Усика будете смотреть?

— Если получится — с удовольствием посмотрю. Это будет очень интересный бой.

— Он для вас главный раздражитель в супертяжелом весе?

— Не могу назвать кого-то раздражителем. У меня ко всем соперникам уважение и до боя, и во время, и после.

— Мы от вас трэшток никогда не услышим...

— Там моя мама где-то ходит. Если она от меня что-то такое услышит, мне не очень хорошо будет (улыбается).

— А вот болельщики жаждут вашего реванша с Усиком.

— Конечно, я и сам хочу реванш. Но сейчас наши пути в спорте разошлись. У него свои бои, у меня свои. Разные дороги. Если этот бой произойдет, думаю, все останутся довольны. (Илья Андреев)