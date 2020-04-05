Мурат Гассиев: «Фьюри сейчас никто не победит»

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев считает британца Тайсона Фьюри лучшим супертяжеловесом в мире. 22 февраля Фьюри (30-0-1) победил техническим нокаутом Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC.

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— Я всегда говорил, что Фьюри на сегодня — номер один в мире в супертяжах, и его никто сейчас не победит, — сказал Гассиев в интервью «СЭ». — Я еще перед боем пошутил, что у Уайлдера тяжелый костюм, потом он будет отмазываться, что из-за него проиграл. И он действительно так сказал! Я не знаю, почему на самом деле Деонтей так легко проиграл. Возможно, после первого боя решил, что Фьюри не такой уж бьющий, и где-то халатно подошел. Но если будет третий бой, это будет интересно.

— А в первом бою действительно ничья была или вы увидели там победителя?

— Я думаю, Фьюри выиграл в пару очков, несмотря на нокдауны.

— Кто сейчас может составить конкуренцию Фьюри? Усик? Джошуа?

— Мне интересно посмотреть, как Саша Поветкин будет с ним боксировать, он ниже ростом и очень агрессивный. Это могло бы быть интересно. А с Джошуа, мне кажется, Фьюри может одной левой, одним джебом выиграть. Не хочу никого обидеть.

На счету 26-летнего Гассиева 26 побед (19 — нокаутом) и 1 поражение в профессиональном боксе. Он намерен продолжить карьеру в супертяжелом весе. (Михаил Потапов)

Полностью интервью с Гассиевым — здесь