МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания

Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) утвердил лишение статуса признания Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС. Организация оставила боксерский турнир в программе Олимпиады-2020 в Токио.

В мае исполком МОК вынес первоначальные рекомендации по лишению AIBA статуса признания. Международная ассоциация бокса не выполнила требования со стороны олимпийского комитета по вопросам управления финансов, судейства и этики.

AIBA могут восстановить в правах только после Олимпиады в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.