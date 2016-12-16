Миша Алоян: "Деонтей Уайлдер - сказочный идиот"

Российский боксер Миша Алоян подчеркнул, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не имел никакого права негативно высказываться в отношении российского народа и оскорблять его. Алоян намекнул на слабые умственные способности американского спортсмена.

Напомним, что 21 мая Александр Поветкин должен был провести бой с Деонтеем Уайлдером, но поединок был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещества мельдония.

Позже WBC завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Однако Уайлдер получил травму, и соперником Поветкина за титул "временного" чемпиона мира стал Бермейн Стиверн.

– Только что прочитал интервью чемпиона мира среди профи в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, – написал Алоян на своей странице в Facebook. – Его слова: "Этим русским нельзя верить, особенно из-за событий в 2016 году". Это он сказал, когда давал комментарий относительно нашего Александра Поветкина. Слушайте, ну сказочный идиот. Чемпионы мира категорически не имеют права так негативно высказываться в отношении целого народа.

Вообще никто не имеет права оскорблять целые народы – это отсутствие всякого интеллекта. А ведь не исключен тот случай, что когда его же страна обдерет его налоговыми поборами, он на четвереньках прибежит в Россию косточку просить. Простите, друзья, за грубости, но меня разрывает от злости, когда я слышу подобные слова в адрес порядочных людей.

Деонтей Уайлдер: "Поветкин победит Стиверна. Русским доверять нельзя"