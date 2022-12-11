Международная ассоциация бокса отменила приостановку деятельности Федерации бокса Украины

Международная ассоциация бокса (IBA) отменила приостановку деятельности Федерации бокса Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря IBA Джордж Еролимпос.

IBA также признала президентом Федерации бокса Украины Кирилла Шевченко.

«Мы сняли приостановку деятельности Федерации бокса Украины. Мы предоставили юриста, контролировавшего все разбирательства, который составил отчет. Он был положительным, и у нас не было никаких причин приостанавливать деятельность украинской федерации, поскольку она выполнила все наши запросы. Они следовали инструкциям IBA и конституции. Это то, что должны сделать все национальные федерации», — сказал во время заседания правления IBA в Абу-Даби Еролимпос.

IBA 23 сентября временно приостановила членство Федерации бокса Украины из-за вмешательства государства в работу организации.