Россиянин Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса среди профессионалов
Россиянин Муслим Гаджимагомедов победил испанца Энмануэля Рейеса Пла на турнире Международной ассоциации бокса (IBA) среди профессионалов.
Титул чемпиона IBA среди профессионалов Гаджимагомедову вручил бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс — младший.
Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира (2019), победителем Европейских игр (2019) и серебряным призером чемпионата Европы (2017).
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