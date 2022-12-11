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11 декабря, 22:44

Россиянин Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса среди профессионалов

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Муслим Гаджимагомедов победил испанца Энмануэля Рейеса Пла на турнире Международной ассоциации бокса (IBA) среди профессионалов.

Титул чемпиона IBA среди профессионалов Гаджимагомедову вручил бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс — младший.

Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира (2019), победителем Европейских игр (2019) и серебряным призером чемпионата Европы (2017).

Бокс
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