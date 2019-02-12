Мэйвезеру предложили провести показательный бой за 80 миллионов долларов

Американский боксер Флойд Мэйвезер заявил, что получил предложение о показательном бое на 80 миллионов долларов.

Ранее Мэйвезер несколько раз участвовал в подобных боях. Последний из прошел 31 декабря 2018 года. Тогда американец дрался с японцем Тенсином Насукавой, и победил его в первом раунде. За тот поединок он получил 62 миллиона долларов.

- Удивительно, что изначально мне полагалось 9 миллионов долларов в качестве бонуса за победу, но по итогу я заработал 10, - приводит слова Мэйвезера Fight Hub TV. - Я планирую и дальше участвовать в показательных боях. Тем более, у меня есть предложения на $80 млн.

Флойд Мэйвезер - самый высокооплачиваемый боксер в истории этого вида спорта. За бой с Мэнни Пакиао, состоявшийся 2 мая 2015 года, он получил 210 миллионов долларов, а за показательный поединок с Конором Макгрегором - 275 миллионов. Журнал Forbes в июле 2018 года назвал 41-летнего спортсмена самой высокооплачиваемой знаменитостью.

Флойд Мэйвезер провел 50 боев в профессиональном боксе, в которых одержал 50 побед (из них 27 - нокаутом). Американец стал чемпионом мира в пяти весовых категориях, также он является бронзовым призером Олимпиады-1996.