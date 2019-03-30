Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.

В интервью Helen Yee Sports Мэйвезер-старший ответил на вопросы о возможности поединков с Мэнни Пакиао или Эдриэном Бронером.

- Если Бронер захочет этот бой, то он его получит, - заявил отец спортсмена. Также он добавил, что не сомневается в победе сына как над Пакиао, так и над Бронером.

42-летний Флойд Мэйвезер-младший провел 50 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (27 нокаутов).