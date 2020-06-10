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Мейвезер считает себя лучшим в истории. Он составил топ-5 боксеров

15:22
Флойд Мейвезер. Фото AFP
Флойд Мейвезер. Фото AFP
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Американский боксер Флойд Мейвезер составил рейтинг лучших боксеров за всю историю этого вида спорта. На первое место он поставил самого себя.

В эфире ESPN американец сказал, что считает себя лучшим, так как 18 лет был чемпионом мира в пяти различных весовых категориях и не потерпел ни одного поражения. 43-летний Мейвезер-младший победил во всех 50 боях на профессиональном ринге (27 нокаутов).

На второе место Флойд поставил панамца Роберто Дурана, на третье — американца Пернелла Уиттакера. Четвертая позиция у мексиканца Хулио Сесара Чавеса. Пятым Мейвезер поставил еще одного представителя США Мохаммеда Али.

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