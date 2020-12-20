Менеджер Чудинова намерен организовать его бой с Альваресом в Москве

Менеджер российского боксера Федора Чудинова — Владимир Хрюнов — намерен устроить бой Чудинова с Саулем Альваресом в Москве. Об этом Хрюнов написал в своей колонке для «СЭ».

В воскресенье рано утром по москвскому времени Альварес победил единогласным решением британца Каллума Смита.

«Нецелесообразно проводить третий бой Альварес — Головкин, — написал Хрюнов. — На месте Канело я бы провел объединительный бой с чемпионом мира по версии IBF с Калебом Плантом. Можно подумать и о чемпионе WBO Билли Сандерсе. Попробуем вернуться к переговорам по поводу возможного боя с Федором Чудиновым. Более того, попробуем довести Канело до Москвы. Президенту AIBA Умару Кремлеву эта идея понравилась. Федерацией бокса России будут приложены определенные усилия для осуществления этого. Бой только закончился, а я уже написал одному из менеджеров Канело. Думаю, это говорит о серьёзности происходящего».