Усик тренируется к бою с Джошуа с «безжалостным настроем»

Менеджер супертяжеловеса Нурсултана Аманжолова Амир Али рассказал, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) со всей серьезностью подходит к реваншу с Энтони Джошуа (26-2).

«Он [Аманжолов] говорит, что бывают дни, когда Усик на тренировках действует безжалостно, — сказал Али в интервью Sky Sports. — Нурсултана нелегко потрясти, но Усик несколько раз хорошо его доставал. Многие тяжеловесы уехали домой, потому что они не выдерживают.

Как только Усик вернулся после пресс-конференции, он позвонил Нурсултану и сказал, чтобы он провел с ним сегодня спарринг. Усик буквально сошел с трапа самолета и поехал на тренировку. Нурсултан сказал, что тогда у Усика было плохое настроение. Могу лишь сказать, что Джошуа ждут неприятности».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.