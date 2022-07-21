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Сегодня, 13:45

Эдди Хирн назвал причину, по которой Фьюри может отклонить бой с Усиком

Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) откажется от боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0), если ему предложат недостаточно денег.

«Бой Фьюри и Усика не такой громкий, как бой Фьюри с Джошуа. Ты должен спросить себя, чего ты хочешь? Фьюри хочет строить наследие. Думаю, он хочет быть абсолютным чемпионом, но если ему предложат недостаточно денег, то он откажется драться за объединение поясов».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Реванш Усика и Энтони Джошуа (26-2) состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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