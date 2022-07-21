Артур Бетербиев рассказал, зачем боксерам дарить машины

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) считает, что дорогие подарки — это знак подрастающему поколению, что, добившись успеха в боксе, могут поощрить автомобилем.

«Машина — это прежде всего средство передвижения, — приводит слова Бетербиева «Российская газета». — И, честно говоря, на крутых машинах ездить мне как-то неудобно. Машина классная, и внимание приятно. Но не это главное. Главное — пример для детей. Человек трудился, выиграл, его поощрили. Так можно пробудить в детях любовь к спорту. Может, не все они вырастут великими спортсменами, олимпийскими чемпионами. Но они уже свернут на правильную, спортивную дорожку. Спорт затягивает. На улице их уже не будет.

Когда мне что-то дарят, я думаю об этом. Сегодня меня видят дети, которые завтра себя проявят. То же самое с чествованием олимпийцев. Их приглашают на прием в Кремль, дарят машины. Кто-то захочет тоже добиться такого успеха. Это круто. Я искренне так считаю. Я тоже был ребенком, подростком, мечтал о машине. Отца я потерял рано, лет в 15. Первую машину мне, кстати, подарил Рамзан Ахматович [Кадыров]. Я не пропагандирую бокс, в этом виде спорта у каждого может сложиться по-разному. Но я за спорт и здоровый образ жизни", — цитирует Бетербиева «Российская газета

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.