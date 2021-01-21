Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Липинец проведет бой против Энниса за титул чемпиона мира

20:34

Российский боксер Сергей Липинец проведет бой за титул чемпиона мира против американца Джейрона Энниса, сообщает ТАСС.

Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.

Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Эррол Спенс.

В послужном списке 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10518733

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир