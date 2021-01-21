Липинец проведет бой против Энниса за титул чемпиона мира
20:34
Российский боксер Сергей Липинец проведет бой за титул чемпиона мира против американца Джейрона Энниса, сообщает ТАСС.
Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.
Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Эррол Спенс.
В послужном списке 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и одно поражение.
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