Леннокс Льюис поздравил Руиса и поддержал Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис - о победе американо-мексиканского боксера Энди Руиса в поединке за чемпионские титулы в тяжелом весе против Энтони Джошуа. Руис победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

...But i do want to say congrats to Andy Ruiz for becoming the first EVER Mexican Heavyweight champ! #Respect To AJ... Pick urself up and learn from this. Don’t worry, you will bounce back! #JoshuaRuiz@FightScorecard — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 2 июня 2019 г.

- Я даже не знаю, что сейчас сказать, - написал Льюис в Твиттере. Но я хочу поздравить Энди Руиса с тем, что он стал первым в истории мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе. Энтони Джошуа, поднимайся и сделай выводы из этого. Не волнуйся, ты справишься!

29-летний Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере. До этого он 22 раза победил (один нокаут). У 29-летнего Энди Руиса 33 победы (22 нокаута) и одно поражение.

Руис завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.