08:04 | Бокс — Профессиональный

Леннокс Льюис поздравил Руиса и поддержал Джошуа

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Экс-чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис - о победе американо-мексиканского боксера Энди Руиса в поединке за чемпионские титулы в тяжелом весе против Энтони Джошуа. Руис победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

- Я даже не знаю, что сейчас сказать, - написал Льюис в Твиттере. Но я хочу поздравить Энди Руиса с тем, что он стал первым в истории мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе. Энтони Джошуа, поднимайся и сделай выводы из этого. Не волнуйся, ты справишься!

29-летний Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере. До этого он 22 раза победил (один нокаут). У 29-летнего Энди Руиса 33 победы (22 нокаута) и одно поражение. 

Руис завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

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