Кудряшов заявил, что готов боксировать с Фьюри даже без рук

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что готов провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри на любых условиях.

«Конечно, я бы точно не отказался. Если Хетаг Цопанов привезет Тайсона Фьюри, мы точно будем боксировать. Даже с одной рукой или без рук. Как угодно, лишь бы боксировать с ним», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.

27 апреля Кудряшов нокаутировал в первом раунде Сэма Шьюмейкера в рамках турнира Pravda. На счету 27-летнего россиянина 26 побед и 6 поражений.