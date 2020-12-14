Кудряшов прокомментировал предстоящий реванш Поветкина с Уайтом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который, возможно, будет проведен ранней весной следующего года. Бой был перенесен по причине обнаружения коронавируса у Поветкина.

«Мне, конечно, хочется, чтобы мой товарищ двигался дальше и дрался за титул, так как работу в первом бою он уже проделал. Есть пункт в контракте о реванше. То, что написано на бумаге, нужно выполнять, поэтому Александр обратит внимание на других после. Все будет зависеть от того, как он перенес корону, и какие остались последствия. Кто-то болеет в легкой форме, кто-то в тяжелой, от этого зависят сроки возвращения к нормальной жизни. Но спортивные кондиции набрать — это совсем другое дело.

Здесь нужно четко контролировать состояние. Думаю, за этим должны следить в команде Александра, потому что выходить на реванш не в лучших кондициях будет неправильно. В любом случае, я болею за Александра. Но я сам прекрасно знаю, что очень тяжело возвращаться после таких поражений, которые потерпел Уайт, как бы там не звучала из его уст бравада, что это была ошибка, что он вернется сильнее. Это тяжело, и здесь будет зависеть все от самого Уайта. Мы знаем, что Александр настоящий воин, который будет драться до конца. Тут большой вопрос, как вернется в колею Уайт", — сказал Кудряшов.

(Екатерина Звенигородская)