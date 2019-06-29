Ковалев и Ярд договорились о проведении боя в России

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд достигли соглашения о проведении боя в России. Об этом заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

- Мы договорились. Теперь мы ждем завершения контрактных процедур со стороны команды Ярда и организаторов, - цитирует ТАСС Дуву.

Как отмечается, рассматривается вариант проведения боя в России в августе. Поединок планировалось провести в конце июня в Челябинске, однако он был перенесен по организационным причинам.