Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за неподобающее поведение, информирует The Athletic. Сообщается, что боксера попросили покинут самолет, который совершал перелет из Майами в Лос-Анджелес.

Сотрудники авиакомпании приняли такое решение из-за жалобы одной из пассажирок. Она заявила, что он схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. Женщина сообщила бортпроводникам, что чувствует себя "некомфортно и небезопасно", находясь в салоне с Ковалевым.

Также сообщается, что после произошедшего никакого ареста не было, и инцидент не расследуется. Помимо этого, Ковалев также активно спорил с другими пассажирами рейса.

У спортсмена уже случались похожие инциденты. В июне прошлого года Ковалев во время мероприятия начал приставать к девушке, но получил отказ. Когда женщина уехала домой, боксер со своим другом проследовал за ней. В результате нападения, у девушки было сторясение мозга и перелом носа.

Женщина заявила в полицию, и вскоре Ковалев был арестован. Россиянин в суде не признал себя виновным, заплатил 50 тысяч долларов залога и был отпущен из-под стражи. Ковалеву грозит лишение свободы сроком на четыре года.

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