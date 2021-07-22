Валлиш — о бое с Гассиевым: «Не обращаю внимание на то, что происходит за пределами ринга»
18:30
Немецкий боксер Михаэль Валлиш рассказал о мотивации перед боем с россиянином Муратом Гассиевым за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.
«Я фокусируюсь на том, что происходит на ринге, я не обращаю внимание на то, что происходит за пределами, я сосредоточен на работе», — цитирует Валлиша сайт РЕН ТВ.
Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал Ушатайка покажут поединок в прямом эфире 22 июля в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/860510-vallish-o-boe-s-gassievym-fokusiruius-na-tom-chto-proiskhodit-na-ringe
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