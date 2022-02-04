Избивший Топора тренер — Новоселову: «Попробуй меня нокаутировать»

Бывший тренер Максима Топора Щербакова Альберт Кармазян считает, что между экс-подопечным и Максимом Новоселовым был сговор. По словам Кармазяна, «Шатун» после боя сдал давать комментарии, которые демонстрируют его причастность к «постановке» с Топором.

«И после боя за спиной где-то давать комментарии журналистам, а потом писать в сторис то, что ***, ***. Макс, ну тебе 50 лет, ты должен понимать, что если тебе есть что сказать — ты должен говорить в лицо. После боя мы виделись с тобой, ты промолчал и пошел. Почему? Я тебя как-то задевал? Я Новоселова и его команду, как вы видели, нигде ни в каком интервью не упоминал, не задевал, потому что организовать постановку боя может не только боец, еще много кто может быть в этом заинтересован. Но почему-то человек на себя воспринял. Есть такая поговорка — на воре шапка горит. Макс, если у тебя есть сомнения, точнее, если ты уверен, что у тебя такой нокаутирующий удар, ты можешь выйти со мной на бой, куда угодно, посмотреть, как ты меня нокаутируешь», — цитирует Кармазяна РЕН ТВ.

По словам Кармазяна, то, как «шатался» Топор от тычков Новоселова, — это позор.

«Посерьезнее бы подготовились, сделали бы так, чтобы народ поверил, все видят, что это постанова», — добавил он.

Кармазян также еще раз «прошелся» по своему бывшему подопечному. Он отметил, что Топор хорошо работал и имеет отличный прямой удар. Но в бою с Новоселовым делал специально все наоборот.

Бой состоялся 28 января. Новоселов в начале поединка дважды отправил Топора на настил. Бой завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.

Сразу после поединка наставник избил Топора на глазах у его жены и друзей. Кармазян обвинил спортсмена в сознательном «сливе» поединка, после чего сломал ему нос.