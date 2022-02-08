Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра в марте проведут бой за титул WBO International

Боксер Академии единоборств РМК Магомед Курбанов проведет бой против бразильца Патрика Тейшейры в Екатеринбурге.

Спортсмены будут бороться за титул WBO International. Встреча станет со-главным событием турнира RCC Boxing Promotions, который запланирован на 26 марта 2022 года.

На этом же турнире Евгений Тищенко выйдет в ринг против действующего чемпиона мира WBA Рияда Мерхи.

Поединок между Курбановым и Тейшейрой должен был состояться еще в декабре, но был отменен за несколько часов до начала из-за проблем со здоровьем у российского боксера. Тогда же команды договорились о переносе боя на 2022 год, и сегодня было подписано соответствующее соглашение.

Победитель в бою скорее всего получит шанс боксировать против действующего обладателя титула Брайана Кастаньо.