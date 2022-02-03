Топор объяснил, почему не отвечал на удары своего бывшего тренера

Боец Максим Топор Щербаков объяснил, почему не стал отвечать на удары своего бывшего тренера Альберта Кармазяна после поражения в поединке с Максимом Новоселовым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я понимал всю ответственность, потому что мне вообще нельзя драться вне ринга. Все видели мою ситуацию, когда я заступился за девушек на улице и меня чуть не посадили. Сейчас я нахожусь на условном сроке, мне вообще драться нельзя. Поэтому здесь по-любому. Вопрос с Кармазяном я обязательно решу сам. Это вопрос мой и касается меня, моего имени, меня оклеветали и я за это у него спрошу», — приводит РЕН ТВ слова Щербакова.

28 января состоялся турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном карде которого Макс Топор досрочно уступил Максиму Новоселову. В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его.