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Сегодня, 21:47

Топор объяснил, почему не отвечал на удары своего бывшего тренера

Иван Торопцев
Корреспондент

Боец Максим Топор Щербаков объяснил, почему не стал отвечать на удары своего бывшего тренера Альберта Кармазяна после поражения в поединке с Максимом Новоселовым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я понимал всю ответственность, потому что мне вообще нельзя драться вне ринга. Все видели мою ситуацию, когда я заступился за девушек на улице и меня чуть не посадили. Сейчас я нахожусь на условном сроке, мне вообще драться нельзя. Поэтому здесь по-любому. Вопрос с Кармазяном я обязательно решу сам. Это вопрос мой и касается меня, моего имени, меня оклеветали и я за это у него спрошу», — приводит РЕН ТВ слова Щербакова.

28 января состоялся турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном карде которого Макс Топор досрочно уступил Максиму Новоселову. В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/935359-topor-rasskazal-o-riske-draki-s-byvshim-trenerom-vne-ringa
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