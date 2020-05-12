Источник: Олимпийский чемпион Тищенко сдал положительный тест на коронавирус

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash.

Тищенко самобратился за помощью к врачам. Те взяли все нужные анализы, которые дали положительный результат. Сейчас чемпиона мира, Европы и России отправили на домашний карантин — он находится под контролем медиков. У Тищенко легкая форма COVID-19.

28-летний Тищенко — олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013), серебряный призер чемпионата мира (2013). В профессиональном боксе на его счету семь побед в семи боях.