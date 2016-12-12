09:46 | БОКС — Профессиональный

IBF разрешит Трояновскому провести реванш с Индонго

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Международная боксерская федерация (IBF) готова разрешить бывшему чемпиону мира по версиям IBF и IBO Эдуарду Трояновскому провести реванш с Джулиусом Индонго, однако пока не было сделано соответствующего запроса. Напомним, в начале месяца россиянин уступил боксеру из Намибии нокаутом на первой минуте боя в Москве и потерял титулы IBF и IBO.

- IBF разрешит Трояновскому провести незамедлительный реванш с Индонго, но организация пока не получала соответствующего запроса, - цитирует "Р-Спорт" представителя IBF.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161212/1113625515.html

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