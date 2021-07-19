Хрюнов: «Полюс международного бокса смещается в Россию»

Известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что интерес в мировом боксе полностью смещается к отечественным поединкам.

«В Россию смещается полюс международного бокса. У нас AIBA возглавляет Кремлев», — сказал Хрюнов на пресс-конференции перед боем россиянина Мурата Гассиева и немца Михаэля Валлиша за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.