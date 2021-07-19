Хрюнов: «Полюс международного бокса смещается в Россию»
14:55
Известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что интерес в мировом боксе полностью смещается к отечественным поединкам.
«В Россию смещается полюс международного бокса. У нас AIBA возглавляет Кремлев», — сказал Хрюнов на пресс-конференции перед боем россиянина Мурата Гассиева и немца Михаэля Валлиша за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.
Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал Ушатайка покажут поединок в прямом эфире 22 июля в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/859232-khriunov-soobshchil-o-smeshchenii-poliusa-mezhdunarodnogo-boksa-v-rossiiu
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