Российский боксер-профессионал Мурат Гассиев выразил надежду на повторный поединок с непобежденным украинцем Александром Усиком.

«22 июля у меня будет бой, а Усика ждет поединок против Джошуа, — сказал Гассиев в интервью «СЭ». — Я надеюсь, что у меня тоже будет возможность драться с такой оппозицией. Пока у нас разные пути. Я думаю о своих боях, и он о своих. Если этот бой когда-то состоится, то я от него не откажусь».

В их первом бою, который состоялся в июле 2018 года, победу судейским решением по итогам 12-ти раундов одержал Усик.

22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Михаэлем Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».