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«Хотел лично увидеть следующего соперника». Джошуа — о поединке Усик — Чисора

16:46
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал поединок украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Бой завершился победой Усика по очкам, и теперь украинец обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO.

«Мне нужно видеть моего соперника воочию, живьем. И хотя у меня самого сейчас продолжается тренировочный лагерь, для меня это хорошее время пополнить багаж знаний.Это возможность для бизнеса, и я хотел лично увидеть моего конкурента. И Дерека поддержать, конечно, но и заодно увидеть, насколько хорош будет мой обязательный претендент», — цитирует Джошуа Sky Sport.

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