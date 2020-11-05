Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал поединок украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Бой завершился победой Усика по очкам, и теперь украинец обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO.

«Мне нужно видеть моего соперника воочию, живьем. И хотя у меня самого сейчас продолжается тренировочный лагерь, для меня это хорошее время пополнить багаж знаний.Это возможность для бизнеса, и я хотел лично увидеть моего конкурента. И Дерека поддержать, конечно, но и заодно увидеть, насколько хорош будет мой обязательный претендент», — цитирует Джошуа Sky Sport.