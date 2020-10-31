Россиянин Давид Дзукаев прокомментировал победу единогласным решением судей над узбекистанцем Фаррухом Джураевым на вечере бокса в Сочи в весовой категории до 79,4 кг. Это третья победа Дзукаева на профессиональном ринге.

«Не выиграл нокаутом? Ну и что. Зато хорошо поработал шесть раундов, удалось «продышаться». В какой форме Гассиев? Да, мы с ним вместе готовились к сегодняшним боям, но только поединок ответит на этот вопрос, я не могу сказать», — заявил Дзукаев в эфире YouTube-канала «СЭ».

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь.