Головкин проведет бой с Шереметой 18 или 19 декабря

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF Геннадий Головкин проведет следующий бой с Камилом Шереметой. Схватка состоится 18 или 19 декабря, сообщает в Twitter журналист Майк Коппинджер.

При этом ожидается, что после удачной защиты титула Головкин весной 2021 года проведет большой бой.

Среди возможных оппонентов рассматриваются чемпион WBO Деметриус Андраде, а также обладатели титулов во втором среднем весе Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.

За плечами 38-летнего Головкина 40 побед, 1 поражение и 1 ничья.