Рой Джонс поделился ожиданиями от боя Гассиева против Валлиша

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс поделился ожиданиями от боя российского тяжеловеса Мурата Гассиева против немца Майкла Валлиша, который 22 июля пройдет в Москве.

«Это будет классный бой. С нетерпением его жду. Гассиев в хорошей форме. Он отличный боец, он очень сильный, так что он в прекрасной форме. Валлиш тоже хороший боец, но я не могу с уверенностью сказать, сможет ли он выстоять против ударов Гассиева, потому что он очень силен», — цитирует Джонса сайт «РЕН ТВ».

На счету 27-летнего Гассиева 27 побед (20 КО) и 1 поражение в профессиональном боксе. Он был чемпионом мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в 1-м тяжелом весе. В 2020 году дебютировал в супертяжелом весе, нокаутировав в первом раунде албанца Нури Сефери.