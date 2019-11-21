Глеб Бакши: «В детстве у меня была косичка, как у Кости Цзю»

Чемпион мира по боксу-2019 Глеб Бакши в интервью «Известиям» рассказал, что в детстве его кумиром был Костя Цзю.

— У вас были кумиры среди боксеров — любителей или профессионалов?

— Я слежу за профессиональным боксом в своей категории. Геннадий Головкин, Сауль Альварес — крутые ребята, но не кумиры. В детстве фанател от Кости Цзю. Наблюдал за ним, у меня была косичка, как у него.

— Когда обрезали?

— Она до сих пор у меня дома лежит. Обрезали ее лет в 13. Причем не я, а папа. Потому что его в очередной раз вызвали в школу. И он мне сделал такую подлянку (смеется). А в целом не создаю себе кумиров. С детства меня учили, что надо стремиться что-то самому показывать. Но я смотрел и смотрю много старых боев с участием Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Шугар Рэя Леонарда и многих других. Бессмысленно даже всех перечислять, потому что их безумно много. Просто ценю и люблю этот вид спорта, поэтому слежу за всеми его лучшими представителями.