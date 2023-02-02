Эдди Хирн: «Я встречался с Нганну на прошлой неделе. Ему нужно подраться с Энтони Джошуа»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сказал, что он будет настаивать на поединке экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Да, я разговаривал с Франсисом Нганну, — признался Хирн на The MMA Hour. — Я считаю его выдающимся человеком. Мы встречались на прошлой неделе. Но мы не обсуждали чего-то конкретного. Сейчас он в фантастическом положении. Ему предстоит переплыть океан, который гораздо более скалистый, чем мир ММА и UFC.

Он на диком западе бокса... посмотрим, что из этого выйдет. Я бы хотел принять участие в его карьере. Его бой с Энтони Джошуа — один из самых громких боев, которые только можно провести. Очевидно, что он также может подраться с Тайсоном Фьюри. Нганну меня очень впечатлил. Я не большой поклонник MMA, но я уважаю его достижения. Сейчас у него есть огромная возможность по-настоящему укрепить свое наследие. И для этого ему нужно подраться с Энтони Джошуа».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.