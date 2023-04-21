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Глава Hardcore Сульянов поставил миллион рублей на победу Дэвиса над Гарсией

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Основатель Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов рассказал о ставке на победу Джервонты Дэвиса над Райаном Гарсией.

«Танк просто снесет Райана Гарсию. У него абсолютно другая, несвойственная мощь. И в последних десяти боях у них были совершенно разные оппозиции. Да и слишком легко Гарсию усадили на жопу. Я про бой с Люком Кэмбеллом. У чемпиона держалка должна быть иная в его годы, особенно перед боем с Джервонтой», — приводит слова Сульянова MMA.Metaratings.ru.

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glava-hardcore-boxing-sulyanov-postavil-million-rublei-na-pobedu-devisa-v-boyu-s-garsiei-244977/
Бокс
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