Джордж Форман назвал самого захватывающего боксера современности

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) — самый захватывающий боксер этого поколения.

«Я люблю бойцов нового поколения, и Канело... Боже, Канело Альварес. Он — самый захватывающий боец для меня», — сказал Форман FightHype.

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Джона Райдера (32-5). Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.