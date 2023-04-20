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Сегодня, 15:32

Джордж Форман назвал самого захватывающего боксера современности

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) — самый захватывающий боксер этого поколения.

«Я люблю бойцов нового поколения, и Канело... Боже, Канело Альварес. Он — самый захватывающий боец для меня», — сказал Форман FightHype.

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Джона Райдера (32-5). Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.

Бокс
Сауль Альварес
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