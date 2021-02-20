В субботу, 20 февраля, в Москве в «Вегас Сити Холле» состоится боксерский турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В основном карде на ринге встретятся боец ММА Вячеслав Дацик и камерунский боксер Тайсон Дижон.

Список участников турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно посмотреть здесь.

Предварительный кард будет показан на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 19.00 (мск). РЕН ТВ будет транслировать главные бои в прямом эфире. Начало — 22.30.

Смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка»