Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба.

В последний раз Чудинов выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда он нокаутировал британца Умара Садика. В своем последнем бою, который состоялся в декабре 2019 года, Чилемба победил россиянина Александра Кубича.

Также на ринге встретятся:

скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу Тайсон Дижон;

видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев;

обладатель звания «самый большой бицепс» в России Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Предварительный кард будет показан на сайте «СЭ» и You-Tube канале «Ушатайка». РЕН ТВ будет транслировать главные бои в прямом эфире.