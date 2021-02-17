«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Чудинов — Чилемба, Кокляев — Тарасов, Тайсон — Дацик
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля.
В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба.
В последний раз Чудинов выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда он нокаутировал британца Умара Садика. В своем последнем бою, который состоялся в декабре 2019 года, Чилемба победил россиянина Александра Кубича.
Также на ринге встретятся:
скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу Тайсон Дижон;
видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев;
обладатель звания «самый большой бицепс» в России Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.
Предварительный кард будет показан на сайте «СЭ» и You-Tube канале «Ушатайка». РЕН ТВ будет транслировать главные бои в прямом эфире.
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