«Бойцовский клуб РЕН ТВ», Федор Чудинов — Айзек Чилемба: онлайн трансляция боя
19:30
В субботу, 20 февраля, в Москве в «Вегас Сити Холле» состоится боксерский турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
В основном карде на ринге встретятся россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба.
Список участников турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно посмотреть здесь.
Предварительный кард будет показан на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 19.00 (мск). РЕН ТВ будет транслировать главные бои в прямом эфире. Начало — 22.30.
Смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка»
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