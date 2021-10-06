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Контракт на бой Магомеда Курбанова с Патриком Тейшейрой подписан

Магомед Курбанов подписал контракт на бой с Патриком Тейшейрой
12:51

Боксер Академии единоборств РМК, второй номер мирового рейтинга WBO в первом среднем весе Магомед Курбанов (22-0, 13 КО) и четвертый номер рейтинга Патрик Тейшейра (31-2, 22 КО) проведут бой за титул WBO International.

Контракты подписаны с обеих сторон — поединок возглавит шоу RCC Boxing Promotions, которое запланировано на 11 декабря в Екатеринбурге.

Победа в предстоящей встрече значит очень много для каждого из боксеров. Курбанов уже давно нацелен на бой за главный пояс организации, а Тейшейра был чемпионом WBO, но потом уступил Брайану Кастаньо, который владеет титулом сейчас.

Курбанов очень успешно провел период локдауна — он одержал несколько уверенных побед, после чего закатил жесткую рубку в поединке против Лиама Смита на глазах у пяти тысяч зрителей.

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Илья Андреев все материалы автора

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