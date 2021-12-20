Проводников рассказал, как отказался от боя за 350 тысяч долларов

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников рассказал журналистам, как отказался от гонорара в 350 тысяч долларов за бой, так как материальные ценности для него — не на первом месте.

19 декабря 37-летний Проводников победил раздельным решением судей бойца ММА Али Багаутинова, после чего объявил о завершении боксерской карьеры. Свой гонорар Проводников отдал на благотворительность.

«Вы даже не представляете, сколько было предложений (после боя с Джоном Молиной в 2016 году. — Прим. «СЭ»), — сказал Проводников. — 2019 год, наверное, стал пиком. В июле этого года предлагали выставочный бой с Забом Джудом. Из Америки звонили — предлагали выставочный бой с Риосом. А когда прошла информация, что у меня будет бой с Али Багаутиновым, написал промоутер, что готов организовать мне бой по правилам ММА в Америке. Но мне была нужна какая-то идея. Драться просто ради денег и ради славы мне не хотелось. Хотелось оставить о себе такую памяти, уйти — и все. Уйти ярко».

«Предложений было крайне много, но я их даже не рассматривал, сразу отметал. Даже предлагали такую схему: сами выберете соперника, гонорар 350 тысяч долларов, главный бой вечера. Я сказал: «Нет, ребят». Я никогда не жил материальными ценностями», — отметил боксер.