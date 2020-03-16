Фьюри может грозить восьмилетняя дисквалификация

Британский боксер Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи могут получить восьмилетние дисквалификации, сообщает The Guardian.

Антидопинговая служба Великобритании (UKAD) начала второе расследование из-за двух проваленных допинг-тестов спортсменов. В 2015 году анализы Фьюри дали положительный результат на запрещенный стероид нандролон. Тогда боксер утверждал, что это произошло в результате употребления в пищу мяса дикого кабана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что член команды Фьюри предлагал фермеру из Ланкашира Мартину Керфуту 30 тысяч долларов за прикрытие употребления допинга. Промоутер спортсмена Фрэнк Уоррен назвал эту историю чушью.

31-летний британец провел 31 бой в карьере, в которых одержал 30 побед, в том числе 21 нокаутом. 22 февраля Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и заоевал титул чемпиона мира по версии WBC.