Поветкин назвал условие, при котором возобновит карьеру

Российский боксер Александр Поветкин назвал условие, при котором он возобновит карьеру.

42-летний спортсмен завершил карьеру летом 2021 года.

«Пока еще не тренируюсь. Начал делать небольшие пробежки, занимаюсь здоровьем, лечусь. Скоро начну помаленьку заниматься, уже хочется. Скучаю ли по боксу? Да, но, во-первых, здоровье, во-вторых, мне уже не 20 лет. Время уходит. Связаны ли проблемы со здоровьем с последствиями коронавируса? Да, у меня были задеты сосуды. Состояние было — как будто пьяный, немного шатает. До сих пор лечусь. Сбоку ни хрена не видел, сейчас вроде зрение получше стало. Я и в больнице много лежал, и капельницы ставил, и таблетки принимал. Состояние улучшилось, разговариваю более четко. Ребята замечали, что я тянул слова.

Говорил ли с близкими по поводу возвращения на ринг? Такого разговора не было. Близкие против возвращения, но мне хочется. Могу ли я возобновить карьеру? Трудно сказать. Смотря как я буду себя чувствовать. Одного желания мало. Если состояние будет хорошим, то вернусь. Не обсуждал потенциальный бой с Владимиром Хрюновым, пока занимаюсь здоровьем. Нужно восстановиться до конца, а дальше все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Поветкина.

На счету Поветкина 36 побед (25 нокаутом), 1 ничья и 3 поражения в профессиональном боксе. Свой последний бой россиянин провел 27 марта 2021 года против британца Диллиана Уайта и уступил техническим нокаутом в четвертом раунде, потеряв титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.