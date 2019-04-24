Фонд содействия и развития спорта Александра Поветкина​ оштрафован на 1 миллион рублей, сообщает РБК. Фонд обвиняют в сдаче помещения здания в аренду под торговые площади.

Ранее ГУП Москвы "Московское имущество" передало фонду по договору аренды земельный участок в Крылатском районе с расположенным на нем зданием. Согласно договору, здание предполагалось использовать в качестве спортивно-досугового центра.

Проверка, проведенная Кунцевской межрайонной прокуратурой Москвы, установила, что нежилые помещения здания сдавались фондом в аренду другим компаниям, в частности, под розничную и оптовую торговлю запчастями и аксессуарами, а также под проведение ремонтных работ.

Это нарушает части 1 статьи 8.8 КоАП ("использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием").