Евгений Тищенко проведет бой с Вотрейном 7 марта

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу в весе до 91 кг Евгений Тищенко (6-0) встретится с французом Оливьером Вотрейном (16-3-1), сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Тищенко предстоит провести вторую защиту пояса WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе, который он завоевал в июне прошлого года.

Поединок состоится 7 марта в Екатеринбурге в карде шоу «Вечер звезд» RCC Boxing Promotions. Помимо олимпийского чемпиона, на ринг выйдут Магомед Курбанов, Мухаммад Якубов и Марк Урванов — все они проведут титульные поединки.

Вотрейн входит в пятерку сильнейших тяжей Франции и в своем последнем поединке боксировал за титул чемпиона своей страны. Бой с Тищенко станет для него вторым на Урале — в июне он раздельным решением проиграл Юрию Кашинскому (18-1) в поединке за титулы IBF Inter-Continental и EBP World. Всего в активе 30-летнего француза 16 побед и одна ничья в 18 поединках. (Михаил Потапов)