«Этот успех я посвящаю умершему сыну». Лопес прокомментировал победу над Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко посвятил успел своему сыну, который недавно умер.

«Я должен поблагодарить бога. Это ради моего мальчика, который ушел из жизни ранее в этом году — за два дня до смерти Кобе Брайанта», — сказал сразу после боя Лопес.

«Я — боец, мне нужно копать глубже, я знал, что он надвинется. Я не мог дать ему это сделать, не мог рассчитывать на судейские оценки, я тоже могу ударить.

Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю. Так делают настоящие чемпионы — выходят на ринг и ищут путь к победе", — отметил Лопес в прямом эфире.

Лопес одержал победу по очкам единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Cчет судейских записок — 116-112, 119-109, 117-111 в пользу американца.