Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:39

Энтони Ярд: «Многие получают слабаков, а мне достаются эти русские монстры с мышцами и прессом»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Энтони Ярд (слева) в поединке против Артура Бетербиева.
Фото Reuters

Британский боксер Энтони Ярд (22-3) после поражения от чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) заявил, что он вернется и вновь попытается стать чемпионом мира.

«В России в бою против Ковалева все было по-другому. С тех пор я сильно прибавил, — отметил Ярд на пресс-конференции. — Многие боксеры получают слабаков, когда дерутся за титулы чемпионов, а мне все время попадаются эти русские монстры с мышцами и прессом.
Как бы то ни было, это бокс. Бог не допустит испытаний, которые были бы нам не по силам. Я силен и сердцем, и духом, и я обеспечил хорошую жизнь своей семье. Я вернусь. Я очень амбициозен, и я действительно думал, что смогу победить».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майк Перри будет страховать бой Джейка Пола и Томми Фьюри

Тайсон Фьюри обратился к Усику: «Большие пузяки едят кроликов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости