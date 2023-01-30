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Сегодня, 13:25

Тайсон Фьюри обратился к Усику: «Большие пузяки едят кроликов»

Тайсон Фьюри обратился к Усику перед возможным боем
Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) ответил чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0), который назвал Фьюри пузатым.

«Я пузатый, а большие пузяки едят кроликов. Вот что я собираюсь сделать, — съесть его. Давай сперва проведем бой. Нет смысла говорить друг другу гадости, пока бой не анонсирован. Когда мы договоримся, тогда и начнем говорить», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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