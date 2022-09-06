Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

6 сентября, 15:54

Энтони Джошуа заявил, что готов в декабре провести бой с Тайсоном Фьюри

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион в тяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа ответил на вызов со стороны соотечественника Тайсона Фьюри, который предложил ему провести бой.

«Я не веду переговоры онлайн, но если ты настроен серьезно, то обратись к моей промоутерской компании. Буду готов драться в декабре. По рукам», — написал Джошуа в Twitter.

20 августа Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику бой за титулы WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри заявил, что он ждет предложений о поединке с Усиком до 1 сентября. Если предложения его не устроят, он откажется от боя за статус абсолютного чемпиона.

Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
3
0
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирзаев проведет бой по боксу против Чибисова в лиге PRAVDA

«Бери 40 процентов или уходи». Фьюри направил официальное предложение о контракте Джошуа
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости